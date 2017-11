XALIMANEWS : Les propos de Demba Diop dit « Diop SY » n’ont pas du tout plu au conseiller du maire Khalifa Sall. Sans vouloir polémiquer sur le sujet Moussa Taye recadre le débat et rectifie Diop Sy le député non inscrit.

« Les relations personnelles entre Khalifa Sall et Diop Sy ne m’intéressent pas outre mesure. Mais c’est grave et à la limite dangereux de dire que Khalifa signait des chèques blancs. A ma connaissance, on ne paye pas par chèque à la mairie mais par mandat selon des procédures bien établies. Maintenant sur les jugements de valeur sur l’entourage du maire, ceux qui travaillent avec ce dernier essayent chaque jour de donner le meilleur d’eux même en faisant preuve de constance et de loyauté. C’est cela le plus important. C’est heureux d’ailleurs qu’il dise que Khalifa n’est pas manipulable. Nous continuons à penser que ce dossier est purement politique », a-t-il martelé.