Les socialistes de France ont condamné, «avec la dernière énergie, la tentative de liquidation des camarades Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall et de plusieurs autres leaders du parti ». Ils l’ont signifié dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Ces socialistes dénoncent, en clair, ce qu’ils qualifient de « gestion clanique et calamiteuse du parti ». Pour eux, le « non-respect des textes et des instances qui nous régissent et la préservation de privilèges ont plongé le Parti socialiste dans une crise sans précédent ». « Par conséquent, des milliers de camarades risquent, de fait, d’être exclus du parti. Nous, socialistes de la coordination Ps de France, appelons tous les camarades à réaliser un rassemblement le plus large possible pour faire barrage à l’entreprise de «suicide» du parti », rapporte le document reçu. Le communiqué ajoute : « nous socialistes de France, avons acquis la claire conscience que notre devoir historique est de nous unir pour préserver notre héritage commun afin de présenter un programme progressiste, qui donnera de nouvelles espérances au peuple sénégalais ». « Notre sens des responsabilités nous interdit de confier notre avenir à Macky Sall si nous voulons relever les défis sociaux, institutionnels et économiques qui se présentent à notre pays », conclut le document.

Le Soleil