XALIMANEWS : lors de l’examen du budget du département du ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement. Le ministre Mansour Faye est revenu sur la pénurie d’eau lors du dernier « Magal » de Touba pour en finir avec ces pénuries récurrentes dans la ville sainte. Et pour ce faire, il conseille de trouver une solution aux paiements de l’eau à Touba. Une proposition qui a laissé un gout amer chez certains députés de Touba. Parmi eux, Serigne Cheikh Mbacké Doly et Serigne Abdou Mbacké Doly, qui n’ont manqué d’asséner leurs vérités, a Mansour Faye, révèle l’As.

« Vous êtes le Gouvernement qui a fait le moins d’effort. Vous n’avez construit qu’un seul forage à Touba depuis que vous êtes là. Les autres présidents ont construit plusieurs forages. Et vous avez dit que vous avez investi 4 milliards, non je vous dis d’arrêter de faire du théâtre », peste-t-il.

« Vous ne méritez pas votre budget », fulmine de son côté Serigne Abdou Mbacké Doly. Selon ce dernier, c’est parce qu’il est « frère de Marième Faye Sall » qu’il est là. « Vous n’avez rien fait à Touba et vous narguez les populations. Vous n’avez construit qu’un seul forage et vous voulez faire payer la facture d’eau », poursuit-il