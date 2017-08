« Mot le plus long du Coran et la Sourate Tâ-Hâ dans le traitement de l’impuissance »

Le mot layastakhlifannahum ou mot le plus long du coran cache des secrets.

En effet Dieu dit :

« Wa’ada Allâhu allazîna âmanoo minkum wa’amiloo alssâlihâti layastakhlifannahum fî al-ardi kamâ istakhlafa allazîna min qablihim walayumakkinanna lahum dînahumu allazî irtadaa lahum walayubaddilannahum min ba’di khawfihim amnan ya’budoonanî la yushrikouna bî chay-an waman kafara ba’da zâlika faoulâ-ika humu alfâsiqouna »

Traduction : « Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu’il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. »

Vous voyez là toute la signification de ce verset. En fait, comment utiliser layastakhlifannahum ?

1Pour l’ouverture, réussir dans le commerce et la facilité dans les affaires : écrire 489 (Poids mystique de Fatâhu : l’Ouvreur, le Conquérent) le mot layastakhlifannahum. En faire un bain ou y asperger sa marchandise.

2Pour la protection : Ecrire 70 fois layastakhlifannahum et en faire un bain.

3Pour concevoir un enfant : Ecrire 313 fois layastakhlifannahum et le boire avec des racines de « ngueer », « xarégne », « temb », « neb neb » et « caxat ». Très bon remède contre la stérilité féminine.

4Protection de la grossesse : Ecrire 70 fois layastakhlifannahum et le porter.

Contre l’impuissance et pour retrouver ses forces :

Ecrire Tâ-Hâ : « Mâ anzalnâ alaykal qour ânalitachqâ…….Wamanih tadâ » et le boire avec des racines de « kandja », de « keng » de « daxaar » et de « dank ».

NB : Soyez sûre d’être avec votre épouse avant de le prendre. Ce remède est contre-indiqué à ceux qui sont loin de leurs épouses ou aux célibataires.

