Le match de dimanche soir contre Lyon (2-0) a montré que les relations étaient tendues entre Neymar et Cavani, les attaquants du PSG. Une altercation mêlant les deux joueurs a eu lieu dans le vestiaire.

L’affaire du penalty tiré (et manqué) par Edinson Cavani face à Lyon (2-0) dimanche soir, alors que Neymar souhaitait se charger lui-même du coup de pied arrêté, s’est prolongée jusque dans le vestiaire du PSG. Après le match, l’Uruguayen a signifié à Neymar qu’il n’avait pas apprécié son attitude. Le Brésilien s’est énervé et il a fallu l’intervention de son compatriote et capitaine Thiago Silva pour éviter une confrontation physique entre les deux joueurs parisiens.

lequipe.fr