Invité sur la tribune du «Grand Jury» de la RFM, ce dimanche, l’ancien directeur de cabinet du président Macky Sall parle de la crise au sein de l’Apr. Abdou Aziz Mbaye déplore, particulièrement, certains comportements au sein du camp présidentiel qui, selon lui, prêtent à confusion et déteignent sur les véritables enjeux qui attendent le parti.

«Il faut savoir qu’on a besoin de gagner des élections en 2017 et en 2019. L’heure n’est pas aux batailles du genre. Il faut rappeler à Macky Sall que les bilans économiques ne retiennent plus pour autant les sénégalais, si ce n’était que cela, Abdoulaye Wade ne serait pas battu ; il faut encore et surtout un bilan moral», alerte M. Mbaye.

Xalima, la rédaction