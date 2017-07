Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Une image de portée historique. Deux opposants que plusieurs choses séparaient jusque là se rencontrent et s’accordent. Barthélémy Dias est venu honorer de sa présence la marche du “grand-père, patriote et référence en matière de combats politiques”. Ainsi, il appelle à la bataille contre la décision de Macky Sall de faire voter avec les anciennes cartes d’électeurs, les passeports et permis de conduire.