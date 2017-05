Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Pour le leader du mouvement Défar Sénégal, il y a beaucoup de choses à redresser au Sénégal. Invité de la rédaction de Xalima, Mamadou Sy Tounkara dit regretter la situation qui prévaut à l’Assemblée Nationale.

Selon lui, depuis 1960, le Sénégal n’a jamais eu véritablement d’Assemblée. « Ce qu’on a, c’est une chambre d’enregistrement et d’applaudissement à la faveur du pouvoir», dit-il.

Non sans critiquer le bilan de Macky Sall, Tounkara soutient que les sénégalais ne sont pas du tout contents. Des secteurs comme l’éducation, la santé, l’agriculture et l’emploi des jeunes sont, selon ses propos, complètement à la traîne.

“Les politiques doivent arrêter de promettre et passer à l’acte. Il faut faire le travail dont le Sénégal a besoin”, a t-il souligné.