Melania Trump a sèchement rembarré son président de mari qui venait de tenter de lui prendre la main sur le tarmac de l’aéroport de Tel-Aviv. Gênant.

Après une première étape ce week-end en Arabie saoudite, Donald Trump et son épouse Melania Trump ont atterri ce lundi à Tel-Aviv en Israël, deuxième étape d’une première tournée internationale qui se poursuivra dans les territoires palestiniens, au Vatican, à Bruxelles et enfin en Sicile.

Le président américain et la First Lady ont été accueillis en grande pompe sur le tarmac de l’aéroport de Tel-Aviv par le Premier ministre Benja­min Neta­nya­hu et son épouse Sara, lesquels ont ensuite invité leurs hôtes à avancer sur le traditionnel tapis rouge.

Sous un soleil de plomb, Melania Trump semble un peu en retrait. Son mari lui tend alors la main, sans doute inspiré par le chef du gouvernement israélien qui venait de prendre celle de sa moitié. Mais contrairement à Sara Neta­nya­hu, Melania a sèchement rejeté la main de Donald, avec une petite tape en prime. Le tout devant les caméras du monde entier. Ne sachant quoi faire de sa mimine bafouée, Donald Trump en a profité pour lisser sa cravate et ainsi essayer de garder la face.