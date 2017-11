XALIMANEWS : Le journaliste Pape Alé Niang s’est bien payé la tête de l’actuel président de l’Assemblée nationale dans sa chronique de ce mercredi 1er novembre. Il a raconté le jour où Moustapha Niasse, convoqué par la Commission Ad hoc de l’Hémicycle pour une levée de son immunité parlementaire a nié être la personne qui parlait dans l’enregistrement qu’on lui fit écouter.

“Moustapha Niasse connait très bien ce que c’est une Commission Ad hoc. Quand il s’est séparé avec Abdoulaye Wade en 2000, et qu’en 2001, il fut élu député au terme d’élections législatives, il est parti en tournée et déclaré que 13 milliards Fcfa ont été détournés des caisses de la Sonacos, les députés du Pds l’ont convoqué pour levée son immunité parlementaire pour le traduire en justice. Il a été ainsi traduit devant la Commission ad hoc. Et quand la bande sonore de sa déclaration lui a été présentée et qu’on lui a demandé : ‘Moustapha est-ce toi qui a dit ça ?’ vous savez ce qu’il a répondu (il éclate de rire avant de révéler la réponse de Niasse) : ‘Je ne reconnais pas ma voix’. C’est comme ça qu’il a été épargné”, a raconté le patron de Dakar Matin.

Aujourd’hui président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a été saisi par le procureur de la République pour la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Une Commission Ad hoc a été constituée pour statuer sur la question.

Avec Pressafrik