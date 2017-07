Lorsque Emmanuel Macron parle, et si mal de l’Afrique et des africains il s’adresse, en fait, aux Chefs d’Etats et de gouvernements avec lesquels il traite. Ses interlocuteurs ce sont les responsables africains qu’il rencontre et à qui il s’impose. En conséquence, le mépris qui suinte de ses discours leur est adressé. À eux de se laver de l’affront !

Ce qui nous interpelle, quant à nous, ce n’est point la vacuité des clichés qu’Emmanuel Macron débite à chacune de ses prises de parole sur l’Afrique. On en a vu et entendu d’autres!

Ce qui nous intrigue, c’est de voir un tel personnage à la tête de la République française. De Charles De Gaulle à Jacques Chirac en passant par Georges Pompidou, Valéry Giscard D’Estaing et François Mitterrand, la France nous avait habitués à de la classe! Même si le système français de domination, à notre désavantage, à toujours été le même, on avait quand même des dominants de qualité! Cultivés, ayant de la prestance et de l’allure. Tant qu’à faire…

Par contre nous assistons, depuis quelques temps, à une dégringolade dans l’échelle de ces valeurs. Nous croyions avoir été servis avec le brave Nicolas et son fumeux discours de Dakar. Et, patatras ! Voilà qu’au sortir du Président “normal”, nous touchons véritablement le fond: Un Président “anormal!”

Un Président qui semble ne pas connaître l’Histoire du monde ni la complexité des séquences qui mènent de la puissance à l’apogée. Puis de l’apogée à la décadence. Sinon il aurait pressenti, comme tout l’univers, son avènement comme l’un des signes précurseurs de la décadence de la France. Cette France qui ne doit encore son illusion de “puissance” qu’à la servilité des dirigeants de son pré-carré suite à des “indépendances” mal assumées . Sans cette arrière-garde et ses ressources naturelles , que pèse la France en Europe et dans un Monde qui se reconstruit autour de nouvelles puissances? Que je sache la France, patrie d’Elf et d’Areva, ne produit ni pétrole ni uranium!

Trop jeune et, semble t-il, trop imbu de sa personne, Emmanuel Macron ne ressent pas la colère sourde et la foi tenace des Peuples d’Afrique. Mal servis par des dirigeants faibles et timorés, jouissant du pouvoir mais ne l’exerçant pas, les africains résistent pourtant à toutes sortes de calamités. Et ils font même, et continuellement, un pari sur l’avenir…en faisant beaucoup d’enfants! Ce qui semble fâcher Emmanuel Macron. Oui, nous ferons encore plus d’enfants. Au point que l’avenir de l’espèce humaine se jouera en Afrique. Il faut bien se dévouer face au vieillissement de la population en Europe. Convenons aussi qu’ en dépit des tentatives conventionnelles et non conventionnelles (!) de détruire les africains, nous avons la peau dure! Jugez-en: une traite des esclaves industrielle, une occupation coloniale qui perdure, le travail forcé meurtrier, le pillage systématique de nos ressources naturelles, une balkanisation organisée et des guerres larvées incessantes fomentées par des mercenaires connus et reconnus. Je ne parle ni de sida ni d’ebola… Quel autre Continent aurait pu faire face à toutes ces contraintes, et donner naissance, quand même, aux populations les plus jeunes du Monde? La semence est pure et dure sous nos tropiques. N’en déplaise à Emmanuel Macron qui se dit choqué par nos familles de sept à huit enfants. Ce, en dépit de tous les plans mis en œuvre pour baisser la natalité africaine. Au demeurant, ce sont là des familles modestes. Vues d’Afrique, les familles vraiment respectables commencent à partir de la dizaine! Parce que nous croyons en l’humain. Nous croyons à la beauté de donner la vie. Et nous croyons que chaque vie est précieuse. Et nous trouvons navrant de refuser de donner la vie après l’avoir reçue.

Nous ne vivons donc pas dans le même Monde que Monsieur Macron! Confiné dans une arithmétique des ressources, versus le nombre de vivants, il s’inscrit dans une logique d’accaparement pour satisfaire les besoins de la France et de son mode de vie. Comme depuis toujours… Depuis trop longtemps!

Monsieur Macron oublie cependant que la démographie de la France, en raison des choix hasardeux inspirés par le malthusianisme, est en décroissance! C’est cela le vrai problème “civilisationnel”… le mot est d’Emmanuel Macron. Cela étant, et puisqu’il est si jeune, Macron aura peut-être la chance d’être l’un des vieux qui assisteront à la Renaissance africaine. Dans les cinquante prochaines années. Je le lui souhaite!

D’ici là, l’Afrique et sa jeunesse vont devoir se dévouer pour faire des enfants jusqu’en Occident! Juste retour des choses: l’Afrique n’est-elle pas le berceau de l’Humanité? Ouvrez vos frontières Monsieur Macron!

Quant à nous, Africains ! Qu’il plaise à la Providence de nous débarrasser de certains de nos dirigeants incolores, inodores et sans saveur, dont l’Histoire ne retiendra même pas les noms!

Mais alors, aidons-nous! le ciel nous aidera…

Amadou Tidiane WONE

