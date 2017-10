Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le cadre de Concertation – l’Alternance Générationnelle organise en Commémoration de la disparition du Capitaine Thomas Sankara, une conférence dimanche 15 oct 2017 à 17 heures au siège du M23.

Au programme, un échange sur la vie et l’oeuvre du Capitaine dans le processus de libération totale de nos peuples d’Afrique de 15 heures à 17 heures.

Ensuite une réflexion sera ouverte sur les thèmes:

– ” La place et le rôle de Alternative Générationnelle dans les élections présidentielles de 2019″

– “Quel profil robot pour le candidat de Aternative G aux élections de 2019 ?”

La presse, tous les africains vivant à Dakar, ainsi que toutes les personnes sensibles sur les thèmes du panafricanisme, de la liberté et de la justice sont conviées à la rencontre précisent les organisateurs.

Trente ans après sa disparition, abattu lors d’un coup d’État, le 15 octobre 1987, le souvenir de Thomas Sankara reste vivace dans la jeunesse africaine tant son action à la tête de son pays le Burkina Faso a été marquée par la bonne gouvernance, une politique de santé avant-gardiste, une lutte farouche pour l’accès à l’école de tous les enfants burkinabé pour ne citer que ces aspects. Il est celui qui a montré à des millions d’africains le chemin de la dignité.