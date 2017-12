XALIMANEWS : Les organisateurs de «Raaya Musique Awards» on fait face à la presse, mercredi 13 décembre 2017 au Just 4 U pour revenir sur l’événement de la 3e édition de «Raaya Musique Awards».

C’est un évènement de reconnaissance de la musique et aussi d’hommage rendu aux acteurs culturels Sénégalais. Il a été créé afin d’encourager les artistes musiciens á réaliser des productions de qualité et de célébrer la musique dans toutes ses composantes.

Ainsi, «Raaya Events» a l’honneur de vous faire part de la Soirée de récompense de la 3 e édition des «Raaya Musique Awards».

L’événement aura lieu le samedi 16 décembre au Canal Olympia Téranga de Dakar. Cette soirée sera en effet, l’occasion de remettre les trophées aux artistes qui se sont illustrés cette année à travers leur œuvre. Egalement, le moment tant attendu pour honorer les Ténors de la musique et les Acteurs culturels de notre cher pays.

L’année 2017 est riche en événements du côté de la musique. Nos artistes musiciens bien aimés reviennent sur le devant de la scène dans différents styles et de nouvelles stars ont émergé.

Avec l’évolution remarquable de la musique sénégalaise, il parait vraiment difficile de s’y retrouver.

«Raaya» d’Honneur 2017 : Mr Youssou Ndour, artiste du Cinquantenaire. Raaya Spécial Gelongal. Trophée Sargal : Mr Aziz Samb, Mme Khar Mbaye, Mr Baba Maal, Khouman, Mr Michael Souma, Animateur.

Homme de l’Ombre : Reverse Studio, Mr Papis Konaté, Arrangeur

Hommages : Lass MC, Ablaye Mbaye, Dj Edouard, Dj Mike.

La Liste des Artistes Nominés de la 3ème édition: L’artiste de l’Année, Viviane Ndour, Waly Seck, Carlou D, Omzo Dollar.

Meilleur clip de l’Année : Wally Ballago Seck – Donne-moi une chance, Hakil – Do Comp, Viviane Ndour – Mariage Forcé, Mass – Woodo, Omzo Dollar – Yarr, Adiouza – Maa la Nop, Safari – Fatou Ndiaye Coumba Anta

Les Tubes de l’Année : Maabo – Yakoo waaral, Vivane Chidid – No Stress, Carlou D -Thiant, Ngaaka blindé -Tahiouma, Momo Dieng – Kaay nu Jubbo, Admow Flow -Y’a personne qui peut faire ça.

Les Featuring de l’Année: Dj Dollar Feat. Nix & JamC – Bday Girl, Momo Dieng Feat. Suadu- Mbeuguel, Mao Feat. Edmon – So Nice, Dip Feat. Nailah – One Night, Elaj Keita Feat. Mbaye Diéye Faye – Xarit.

Les Révélations de l’Année : Kane Diallo, Suadu, Pama Dieng, Gotal, Fadel, Sidy Diop, Beuz Rio, Obree Daymon, Aida Sock.

Igfm