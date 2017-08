XALIMANEWS – Suite à la requête de la Bank of Africa (BOA), les cinq immeubles de Sonacos Sa seront finalement vendus aux enchères le 5 septembre 2017. Et cela malgré l’accord signer par, Locafrique qui a voulu racheter la créance de plus de 2 milliards de FCFA afin d’éviter cette issue catastrophique, informe libération. Mais il semble que c’est au niveau de la Direction générale de la société? que le blocage persiste. Ainsi, les plus hautes autorités sont interpellées pour le raisonner.

Pour rappel, , la Bank of Africa (BOA) a procédé? a? la saisie des immeubles objet des titres fonciers numéros 10210/Grd, 7462/Grd, 7578/Grd, 12679/ Grd et 13262/Grd.

En cause, une créance de plus de 2 milliards de F CFA que la banque réclame a? la Sonacos qui tarde a? passer a? la caisse, révèle le journal.

Pourtant les autorités étatiques avaient trouvé une solution avec la société? de crédit-bail Locafrique. Cette dernière s’était engagée a? racheter la créance en la payant sous forme de trois mensualités a? la BOA. Une première mensualité? avait d’ailleurs été? versée d’autant que Locafrique devait aussi solder auprès de la banque tous les engagements de Sonacos.

L’accord en main, l’institution financière avait arrêté? la procédure judiciaire avant de revenir a? la charge et pour cause.

Pour assurer ses arrières, Locafrique avait demandé?, en échange du rachat de créances, une inscription hypothécaire progressive. La Direction générale de Sonacos a systématiquement refuse? arguant plutôt qu’elle était disposée a? délivrer une…promesse.

D’où? le blocage qui risque d’avoir raison des immeubles de la Sonacos. Pourtant, Locafrique avait déjà? mobilise? 100 millions d’euros (65,5 milliards FCFA) pour Sonacos Sa qui devait juste lui communiquer ses comptes certifiés pour permettre la levée des fonds. Mais ce processus est aussi bloqué?.

A moins d’une implication rapide des plus hautes autorités, un avenir sombre se dessine pour la Sonacos Sa qui doit quelques 42 milliards de FCFA au pool bancaire.