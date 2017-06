Tweet on Twitter

XALIMANEWS – En ce premier vendredi du mois béni de Ramadan, notre chercheur maison vous rapporte les 40 Rabbanas du Saint Coran, secrets de savoir pour beaucoup d’érudits d’ici et d’ailleurs…

1. Seigneur, accepte notre œuvre. Toi qui entends et sais tout! (Coran 2.127)

2. Seigneur, fais que nous soyons soumis à Ta volonté, fais que notre postérité soit un peuple résigné à Ta volonté, enseigne-nous les rites sacrés, et accepte notre repentir, car Tu aimes à agréer la pénitence et Tu es Miséricordieux ! (Coran 2.128)

3. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l’Autre, et préserve-nous du châtiment du feu! (Coran 2.201)

4. Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle ! (Coran 2.250)

5. Seigneur, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur ! (Coran 2.286)

6. Seigneur, ne nous impose pas le fardeau que Tu avais imposé à ceux qui ont vécu avant nous ! (Coran 2.286)

7. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos pêchés, pardonne les nous, aie pitié de nous ! Tu es notre Maître ! Donne-nous la victoire sur les infidèles ! (Coran 2.286)

8. Seigneur ! ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés ! Accorde-nous Ta miséricorde, car Tu es le Dispensateur Suprême. (Coran 3.8)

9. Seigneur ! Tu rassembleras le genre humain dans un jour au sujet duquel il n’y a point de doute ! Certes, Allah ne manque point à Ses promesses ! (Coran 3.9)

10. Seigneur, nous avons cru ; pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment feu ! (Coran 3.16)

11. Seigneur, nous croyons à ce que Tu as révélé, et nous suivons le Prophète ! Inscris-nous au nombre de ceux qui témoignent ! (Coran 3.53)

12. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès. Affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les infidèles ! (Coran 3.147)

13. Seigneur, Tu n’as pas créé tout cela en vain (l’univers) ! Gloire à Toi ! Préserve-nous du châtiment du Feu ! (Coran 3.191)

14. Seigneur, celui que Tu précipites en enfer tombe dans l’ignominie, les pervers ne pourront compter sur aucun secours! (Coran 3.192)

15. Seigneur, nous avons entendu l’homme qui appelait ; il nous appelait à la Foi, il criait: «Croyez en Dieu», et nous avons cru ! (Coran 3.193)

16. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, efface nos péchés, et fais que nous mourions avec les gens charitables (Coran 3.193)

17. Seigneur, donne-nous ce que Tu as promis par l’intermédiaire de Tes Messagers ! Fais que nous ne soyons pas humiliés au jour de la résurrection, Toi qui ne manques jamais à Tes promesses ! (Coran 3.194)

18. Seigneur, nous croyons ! Inscris-nous au nombre de ceux qui témoignent ! (Coran 5.83)

19. Seigneur, fais-nous descendre une table du ciel ; qu’elle soit un festin pour le premier et le dernier d’entre nous, et un signe de Ta puissance ! Nourris-nous, car Tu es le meilleur Nourrisseur ! (Coran 5.114)

20. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. (Coran 7.23)

21. Seigneur, ne nous place pas avec les injustes ! (Coran 7.47)

22. Seigneur, tranche entre nous et notre peuple. Tu es le meilleur des arbitres ! (Coran 7.89)

23. Seigneur, Déverse sur nous l’endurance et fais nous mourir entièrement soumis ! (Coran 7.126)

24. Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes ! Par Ta miséricorde, protège-nous des infidèles ! (Coran 10.85)

25. Seigneur, Tu sais ce que nous dissimulons et ce que nous montrons ! Pour Dieu, il y a rien de caché dans les Cieux et sur la Terre ! (Coran 14.38)

26. O mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la Salât ainsi qu’une partie de ma descendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur (Coran 14.40)

27. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu’à mes parents (père et mère) et aux croyants, au jour du Jugement ! (Coran 14:41 )

28. Seigneur, accorde-nous Ta miséricorde et assure-nous la droiture de notre conduite. (Coran 18.10)

29. Seigneur, nous craignons qu’il n’use de violence envers nous, ou qu’il ne commette des impiétés ! (Coran 20.45)

30. Notre Seigneur est Celui qui a donné à chaque chose sa forme, puis Il l’a guidée ! (Coran 20.50)

31. Seigneur, nous croyons en Toi, pardonne nous, fais-nous miséricorde, Tu es le plus miséricordieux ! (Coran 23.109)

32. Seigneur, éloigne-nous du supplice de l’enfer, qui est vraiment le plus atroce des supplices, ainsi qu’un mauvais lieu pour y séjourner et pour s’y arrêter ! (Coran 25.65)

33. Seigneur, fait que la vue de nos épouses et de nos enfants nous remplit de joie ! Et fais que nous marchions à la tête des pieux ! (Coran 25.74)

34. Notre Seigneur est indulgent et reconnaissant ! (Coran 35:34)

35. Seigneur, Tu embrasses tout de Ta miséricorde et de Ta science, pardonne à ceux qui se repentent et suivent Ton sentier ! Préserve-les du supplice de l’enfer ! (Coran 40.7)

36. Seigneur, introduis-les dans les jardins d’Éden que Tu leur as promis, ainsi que leurs parents, leurs épouses et leurs enfants vertueux ! Tu es le Puissant, le, Sage ! Préserve-les du mal ! Tu auras pitié de celui qui se gardera des mauvaises actions, et c’est un bonheur immense ! (Coran 40.8-9)

37. Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont devancés dans la Foi, et ne mets point dans nos cœurs de rancune contre ceux qui croient! Seigneur, Tu es compatissant et miséricordieux! (Coran 59.10)

38. Seigneur, nous mettons notre confiance en Toi, nous revenons à Toi. C’est à Toi que tout aboutit ! (Coran 60.4)

39. Seigneur, ne nous induis pas en tentation pour ceux qui ne croient pas ! Pardonne-nous, Tu es puissant et sage ! (Coran 60.5)

40. Seigneur, rends parfaite notre lumière, et pardonne-nous ! Tu es Tout-Puissant ! (Coran 66.8)