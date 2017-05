A l’occasion de cet évènement historique survenu et combien important, à savoir le fait que toute la Ouma islamique ait, unanimement, jeûné le même jour cette année, nous comble de plaisir et d’aise. Nous accueillons ainsi cette première à notre connaissance avec une immense satisfaction inégalée. Une première, que tous les musulmans doivent vivement saluer et pour laquelle, ils doivent également œuvrer pour sa pérennité. Cet évènement, hautement significatif aux yeux de tous les musulmans, doit ainsi sceller définitivement, l’unité de pensée et d’action de toute la communauté musulmane à travers le monde. Car, logiquement, cette dernière se fondant, sur un même livre Saint, qui est le Coran et la Souna du Prophète (PSL), il n’y a aucune raison, qui puisse valablement justifier ces divergences exacerbées, apparues depuis des lustres jusque-là, au sein du monde musulman à propos des fêtes religieuses.

Mais, voici que par la grâce d’Allah et son Prophète Mohamed (PSL), cette question vient d’être résolue à la satisfaction de nous tous. Disons-le nettement ! Il n’y a point de doute que c’est la main de Dieu, donc une solution divine. Puisqu’elle s’est faite d’elle-même, sans aucune intervention humaine.

Alors, de grâce, mettons dorénavant définitivement de côté nos égos, vanités et supposées grandeurs humaines, des uns comme des autres. Œuvrons ainsi uniquement à l’avenir pour le renforcement de l’unité de la communauté musulmane mondiale et le rayonnement de l’islam dans le monde entier. Et, c’est l’occasion de faire la démonstration effective que notre religion est bien celle de la paix et de la fraternité d’âmes, basée sur le Coran et la Souna du Prophète (PSL). En quoi faisant, par la consolidation notre unité d’abord et en cessant de nous faire la guerre entre nous ou de prétexter l’islam pour faire la guerre à d’autres, pour des desseins, souvent inavoués.

Il est évident que si les musulmans s’appuient strictement et sans calcul sur les deux piliers fondamentaux indéfectibles cités plus haut, qui doivent nous unir solidairement et fraternellement dans l’intérêt de tous les musulmans du monde sans exception, nous vivrons mieux. Surtout, si nous acceptons volontairement de partager les immenses richesses que regorgent nos pays respectifs, selon les préceptes de l’islam, nous vivrons même aisément. Ceci, en paix et avec une parfaite santé, grâce à la possibilité d’éliminer certaines maladies, qui ne s’attaquent et ne tuent malheureusement que les pauvres, à cause de leur manque de moyens pour bien se nourrir et se soigner.

Vive l’unité pérenne de la communauté islamique mondiale, révélée au cours de ce mois béni de ramadan 2017 et, que la paix définitive revienne en son sein.

Je souhaite, à tous les musulmans du monde, un très bon et paisible ramadan 2017 et aussi comme l’aube d’une ère nouvelle dans la Ouma islamique.

Mandiaye Gaye

