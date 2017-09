Le khalif de Bambilor a réagi suite au rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.

“C’est une énorme perte pour le Sénégal et la Ummah Islamique. C’était un homme de paix et un grand rassembleur,un marabout courageux et exemplaire, incontestablement un grand homme de Dieu. Avec cette disparition, c’est aussi le chef de l’État monsieur Macky Sall qui perd ainsi un ami , un collaborateur et un marabout .Al Amine que je connais depuis près de 30 ans était un homme multidimensionnel et véritablement une source d’inspiration pour tous car durant toute sa vie, Serigne Abdoul Aziz SY était au service de la tarikha tidianiya et de son peuple”. “J’ai encore en mémoire comme si c’était hier le jour où il a pris part à la ziara annuelle de Bambilor dédiée à mon défunt père Thierno Djiby Ousmane,personne n’a oublié ce jour là,d’ailleurs c’est lui qui avait dirigé la prière de timis “.Depuis ce jour je suis son représentant dans toute la zone des Niayes .

Le khalife de Bambilor en présentant ses condoléances à toute la communauté tidianiya et à l’ensemble des musulmans du Sénégal d’ajouter que l’illustre disparu était un patrimoine historique vivant pour avoir été témoin et acteur privilégié de la vie politique Sénégalaise qui aura grandement contribué à asseoir la paix et la stabilité dans notre pays .Selon Thierno Amadou Ba le 6 ème khalife de Maodo Malick n’a jamais cessé, de son vivant d’œuvrer pour des retrouvailles entre État et acteurs sociaux,mais aussi entre acteurs politiques pour l’intérêt supérieur de la nation.