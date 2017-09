Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présenté vendredi les condoléances de l’Eglise catholique à la communauté musulmane, suite au décès, le même jour, du khalife général des tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, un homme doté selon lui d’une ’’bonne intelligence de situation’’.

“Je voudrais donc présenter mes condoléances attristées en communion avec tous les évêques du Sénégal et assurer la famille, et toute la confrérie tidiane et même le Sénégal, de notre prière pour que le Seigneur dans sa miséricorde, accueille l’illustre défunt dans son paradis”, a-t-il déclaré au cours d’un point de presse, à la cathédrale de Dakar.

Mgr Benjamin Ndiaye dit avoir gardé de l’illustre disparu, “le souvenir d’un homme très intelligent, très éloquent et qui avait une bonne intelligence de situation”.

Il a évoqué ’’avec beaucoup de peine” sa dernière rencontre avec Serigne Abdoul Aziz Sy ’’Al Amine’’, à l’occasion des obsèques de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, son frère et prédécesseur au khalifat, le 21 mars dernier.

“C’est difficile de vivre des morts si rapprochées’’, a commenté l’archevêque de Dakar, avant de prier pour que Dieu accueille ’’Al Amine’’ au paradis.

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a selon lui “travaillé durant toute sa vie, à prêcher et à montrer le chemin de la droiture et de la fidélité à Dieu”.

Le khalife général des tidianes Abdoul Aziz Sy Al Amine est décédé vendredi à Tivaouane, à l’âge de 90 ans, a appris l’APS de sources concordantes.

Né en 1927, il était à la tête du Khalifat depuis le décès de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars 2017, à l’âge de 91 ans.

Porte-parole de la famille d’El Hadji Malick Sy sous plusieurs khalifes, il est le fils du premier Khalife d’El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane.

aps.sn