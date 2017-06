Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nous venons d’apprendre à l’instant la triste nouvelle! Serigne Moustapha Cissé, le Khalife général de Pire vient d’être rappelé à Dieu à Dakar, plus précisément à Sacré-Coeur.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée, à la Oumah Islamique et à toute la population de Pire.

dAKARACTU.COM