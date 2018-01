Tweet on Twitter

Le President Idrissa Seck et le parti Rewmi ont appris avec consternation et tristesse le rappel à Dieu du khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké.

Le Sénégal perd ainsi un homme de Dieu, un pur artisan de la paix sociale et de la concorde nationale.

Le President Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent leurs condoléances les plus émues à toute la communauté mouride, au peuple sénégalais et à toute la oummah islamique.

Que le Tout-Puissant l’accueille dans son paradis le plus élevé.

Fait à dakar le mercredi 10 janvier 2018