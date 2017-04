Tweet on Twitter

Invité de l’émission «Yoon wi» sur la Rfm, le chef de file du parti «Patriote du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité” (PASTEF) a annoncé sa participation au rassemblement du mouvement «Y’en a marre» de ce vendredi sur la Place de la Nation, ex-Obélisque. Présentant ladite manifestation comme «une simple expression démocratique», Ousmane Sonko soutient que «les Sénégalais doivent agir» car «c’est l’heure d’agir».

Et, à l’entendre, les populations doivent stopper «les dérives autocratiques» du régime Sall en place et ne plus «cautionner ce qui se passe (actuellement) au Sénégal».

L’ex-Inspecteur des Impôts et Domaines souligne qu’il s’y rendra «en tant que citoyen» pour «pour délivrer un message de manière civilisée».

