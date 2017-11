XALIMANEWS : N’ayant inscrit fait trembler qu’une seule fois les filets en Liga espagnol, l’état de forme du quadruple ballon d’or européen inquiète.

Mental de fer, rage de vaincre… étaient des qualités arrimées au natif de Madeira. Formé au Sporting Portugal, Ronaldo s’est révélé à l’euro 2004 organisée dans son pays.

Transféré à Manchester United pour un montant 14, 5 millions d’euros, il impressionne la Premier League et tombe sous le charme du Real Madrid et son transfert fut estimé à 93 millions d’euros. Couronné ballon en 2008, 2013, 2014, 2016 et probablement en 2017, il est le meilleur buteur de l’équipe du Portugal avec 68 réalisation et une coupe d’Europe en 2016.

Cependant depuis le début du championnat, le portugais peine. Avec seulement un but au compteur, CR7 semble perdre ses sensations de ‘’renard de surface’’. Est-ce de la vieillesse ou simplement une méforme ?

Certaines images sont cruelles pour Ronaldo : le portugais, favori pour décrocher le 07 décembre son cinquième ballon d’or, s’agace et semble perdre de sa pointe de vitesse en atteste sur une course contre le défenseur de l’atlético de Madrid, le Samedi passé. En effet le défenseur l’a carrément déposé. En tout état de cause, le joueur et star portugais doit rapidement remonter la pente aux risques de faire douter les spécialistes et consultants du monde footballistique sur sa mérite de recevoir le ballon d’or 2017 devant la pulga.