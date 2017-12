Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Alors qu’ils devaient rencontrer leur client pour les derniers réglages, les avocats du député-maire Khalifa Sall, vont devoir rebrousser chemin. Pour cause, l’accès à la Maison d’Arrêt de Rebeuss leur a été interdit

Selon Me Cheikh Khoureychi BA, la raison est la présence de Me El Hadji Diouf.

En effet, l’avocat Me El Hadji Diouf qui s’est porté volontaire à intégrer le pool d’avocats du maire de Dakar s’est vu refuser de le voir à Rebeuss par l’administration pénitentiaire.

Le pool d’avocats outré par cette mesure a tout bonnement boudé soutenant que Me El Hadji Diouf a le droit de rencontrer le maire de Dakar.

Ces conseils du maire-député de Dakar ont ainsi donné rendez-vous ce jeudi au Tribinal de Dakar où se tiendra le procès de Khalifa Sall.