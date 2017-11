XALIMANEWS : Le chef de l’Etat en a ras-le bol des marchés qui prennent feu. Raison pour laquelle hier, en conseil des ministres, il a tapé sur la table pour que des solutions soient à ces catastrophes. Macky Sall a rappelé au gouvernement l’urgence d’effectuer à l’échelle nationale, l’audit général de tous les marchés et centres commerciaux, révèle le journal Enquête.

A cet effet Mohammed Bounn Abdallah Dionne et ses collaborateurs sont également priés « d’engager la mise en œuvre d’un programme de modernisation et de mise aux normes d’urbanisme, de construction, des plans officiels d’occupation du sol, de sécurité civile des marchés et espaces commerciaux, en veillant aux contraintes liées à l’installation des différents réseaux ».

Par ailleurs, le Chef de l’Etat n’a pas manqué d’exprimer toute sa compassion à l’endroit des sinistrés de l’incendie du parc Lambaye.