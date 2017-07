Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Un mois après l’avoir interpellé sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d’une heure mercredi à l’Elysée par Emmanuel Macron, en présence de son épouse Brigitte. Et la star de la Barbade n’a pas caché son plaisir à l’issue d’une rencontre qu’elle a jugée «absolument incroyable». Elle était venue demander au président français de financer le Partenariat mondial pour l’éducation, un fonds humanitaire dont elle est l’ambassadrice.

«J’ai eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous», a expliqué en sortant la chanteuse, qui défend plusieurs ONG et a été désignée par Harvard personnalité humanitaire de l’année. «J’ai été très inspirée et impressionnée par son leadership». Emmanuel Macron appréciera.

«Nous avons parlé d’éducation sur le plan mondial. Nous aurons de grandes annonces en septembre et nous agirons davantage en Afrique en octobre», a-t-elle ajouté en évoquant le fonds humanitaire. «C’est l’année de l’éducation». Pendant ce temps-là, des centaines de fans, dont beaucoup de jeunes, étaient massés devant l’Elysée dans l’espoir de voir leur idole vêtue d’une très ample veste anthracite. A l’inverse de sa femme Brigitte, Emmanuel Macron, qui a participé mercredi matin à un hommage national à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime) pour le père Hamel, ne s’est pas affiché avec la chanteuse devant les photographes. C’est une semaine très «people» pour les Macron, qui ont déjà reçu lundi le chanteur Bono, venu lui aussi parler de son association humanitaire d’aide à l’éducation, One. Le président français lui a confirmé vouloir porter l’aide française au développement à 0,55% du PIB d’ici 2022, soit environ 3 milliards d’euros de plus que les 9,4 mds actuels. Mais, pour 2017, le gouvernement veut réduire de près de 140 millions cette aide.

leparisien.fr