XALIMANEWS – Les populations de Pikine Tableau Walo dans le faubourg de Sor se sont retrouvées dans la rue pour déplorer le refoulement des eaux usées dans leur quartier. À en croire les manifestants, ces eaux verdâtres, qui dégagent une odeur pestilentielle et nauséabonde, campent le décor dans cette partie de Saint-Louis. Cette situation est constatée à Pikine Tableau Walo depuis l’année dernière et continue d’engendrer des conséquences désastreuses. D’autant plus que les enfants souffrent constamment de dermatoses, de maladies gastéro entérites, diarrhéiques, pulmonaires et autres pathologies dues à l’existence de ces flaques d’eaux usées.

Face à ce problème, les habitants de Tableau Walo invitent les pouvoirs publics, notamment les responsables de l’Onas, à trouver dans les plus brefs délais des solutions visant à améliorer leur cadre de vie.