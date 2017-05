Christophe Bigot juge «relativement faible» la durée de validité des passeports au Sénégal. L’ambassadeur de la France au Sénégal informe que son pays ne peut pas délivrer un visa au-delà de la durée de validité d’un passeport qui est de 5 ans au Sénégal.

Christophe Bigot blanchit la France sur la courte durée de validité des visas délivrés par son pays aux ressortissants sénégalais. Invité lors de la 3ème édition du dîner de gala de la Société des membres de la légion d’honneur (Smlh) samedi, l’ambassadeur de la France au Sénégal a appelé les autorités sénégalaises à revoir le nombre d’années de validité du passeport. «En France, la durée d’un passeport est de 10 ans. Au Sénégal, elle est de 5 ans. Il revient aux autorités sénégalaises de définir la durée du passeport, car la législation française ne permet pas de délivrer un visa d’une durée supérieure à la validité du passeport. (…) On bute sur un problème : la durée de validité des passeports au Sénégal est relativement faible», juge-t-il. S’il admet que la démarche pour l’obtention d’un visa français «peut être un peu lourde», l’ambassadeur promet, avec le concours du consul général, de «s’efforcer de délivrer les visas pour des durées les plus longues possibles, c’est-à-dire la durée de validité du passeport».

Après 10 mille étudiants sénégalais inscrits dans les universités françaises, M. Bigot espère «qu’ils seront encore plus nombreux dans les années à venir». «Avec le consulat, les universités françaises que je vais voir au mois de juin, j’espère qu’on pourra délivrer encore plus d’inscriptions, encore plus de visas, mais c’est déjà formidable d’avoir ce potentiel, ces 10 mille étudiants sénégalais en Fran­ce», s’est-il réjoui.

Source: lequotidien.sn