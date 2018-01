Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La décision du tribunal arbitral du sport de rétablir l’Union sportive de Ouakam, dans la ligue 1 sénégalaise, a tourmenté l’instance de la Fédération sénégalaise de football.

Sentence à effet immédiat, le chamboulement de tout se profile à l’horizon.

Et pourtant, une issue reste à la fédération : un recours devant le tribunal fédéral suisse.

La sentence du tribunal arbitral de sport comme l’avaient déclaré, à tort, les dirigeants de l’Us Ouakam et certains spécialistes du monde du sport, n’est pas exclusive de recours.

En effet, un recours est possible devant le tribunal fédéral suisse.

Ce dernier constitue l’étape suprême de la procédure.

La fédération sénégalaise de football qui est aujourd’hui dans une situation de labyrinthe avec la détermination de l’Us Ouakam d’être réintégré sans délai dans un championnat qui en est à sa 10éme journée, peut se réjouir de cette possibilité.

Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour saisir le TFS.

Il s’agit de conditions relatives aux requérants

Le requérant qui saisit le tribunal fédéral suisse doit passer par un avocat inscrit au barreau suisse ou des pays de l’union européenne.

Ensuite, il faut constituer une valeur de 50 millions pour la réception du dossier.

Enfin, par rapport aux moyens, il faut soulever des questions qui relèveraient du droit international privé notamment des moyens relatives à la violation de l’ordre public sénégalais ou par exemple de l’existence de difficultés d’exécution d’une mesure.

On verra maintenant si la fédération Sénégalaise de football pourrait réunir tous ces moyens pour saisir le TFS.