Après une «pause» de plus de 2 ans, à savoir depuis la condamnation du fils de l’ancien président, Karim Wade, le 23 mars 2015, jugé coupable des délits d’enrichissement illicite, la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) semble refaire surface. L’épouse du maire de Ziguinchor, Aminata Gassama est passée hier, lundi 8 mai, devant le juge de la Commission d’instruction près la Crei, pendant que son mari, Abdoulaye Baldé, y est attendu ce jeudi, pour une ré-audition sur les délits d’enrichissement illicite, de corruption et de recel portant sur 5 milliards, portés contre eux. Cependant, la «réactivation» des dossiers de la Crei, à la veille des élections législatives prévues ce 30 juillet 2017, suscite une controverse dans la sphère politique. Au moment où les opposants au régime du président Macky Sall, notamment la députée indépendante Hélène Tine, y voit la main de l’État contre des adversaires politiques, du côté de la mouvance présidentielle, en l’occurrence la Conseillère spéciale du président, Zahra Iyane Thiam, ainsi que le porte-parole de la Ligue démocratique, Moussa Sarr, l’on théorise la nécessité de la reddition des comptes, qu’importe le contexte et le temps.

Source: SUD QUOTIDIEN