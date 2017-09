XALIMANEWS – «J’appelle mes camarades de parti à la sérénité et à la retenue. Parce que nous nous sommes tous engagés dans le même bateau pour accompagner le président de la République pour la réussite de sa mission. Le président de la République nous rappelle tous les jours que quand on a la charge de conduire les destinées d’un pays, on doit se comporter en homme responsable, réfléchi et avoir un comportement irréprochable. Il s’agit d’être un exemple pour la société et un homme de devoir. Il ne faudrait pas qu’on croit que les postes de responsabilité sont éternels. On peut comprendre ses frustrations, mais il y a des endroits appropriés pour le faire. Ces réactions ne peuvent pas affaiblir l’autorité de Macky Sall. C’est un homme responsable et engagé, mais aussi un homme ferme quand il s’agit de prendre des décisions importantes.»