La crise est ouverte au sein du Parti de l’Indépendance et du Travail. Et une implosion de la formation de Ahmath Dansokho risque de survenir dans les heures qui suivent à cause du putsch organisé par le Secrétaire général du parti pour s’offrir le poste du ministre du travail.

Considérée comme la plus grosse surprise de ce gouvernement Boun Abdallah 2, l’éviction de Mansour Sy, désormais ex-ministre du travail et du dialogue social, va devenir le feuilleton politique le plus exaltant de cette rentrée.



Après avoir réussi la titanesque mission de faire l’audit intégral de la fonction publique et permis de démasquer des milliers de faux salariés, mis un terme à des actes frauduleux qui permettaient à des retraités voyous de bénéficier de nouvelles fiches et de continuer à percevoir des salaires d’actifs, Mansour Sy s’attendaient à de la reconnaissance de la nation.

Comme il avait eu à bénéficier des vives félicitations du chef de l’Etat lorsque, au début du mandat de Macky Sall, il avait permis les premiers recrutements de fonctionnaires; recrutements que tout le monde avait jugé transparents. L’organisation de la conférence sociale sur les retraites, l’accord de partenariat avec la France sur les droits des retraités sénégalais, l’élection des représentations syndicales comme la mise en place d’un haut conseil du dialogue social pour régler, à l’amiable, pleins de dossiers qui finissaient devant les tribunaux portent tous la marque Mansour Sy. « De l’excellent travail sur toute la ligne« , chante-on du côté de la présidence.

A peine remis de ces émotions que procure le sentiment du devoir accompli, voilà que des militants du PIT sont choqués par l’éjection de leur président, Mansour Sy, du gouvernement. Et si tous se disent trahi par le président de la République et son Premier ministre, les hauts cadres, eux, ont une autre lecture des faits.

Contacté par la rédaction de Kéwoulo, une source gouvernementale a dédouané le palais en affirmant que la présidence n’y est pour rien dans cette éviction. « suite aux accords passés entre le président de la République et nos alliés, certains ministères ont été donnés à nos amis de Benno. Le ministère du travail est revenu au PIT. C’est ainsi que, à l’occasion du remaniement, le président a envoyé une lettre au Secrétaire général du PIT pour que le parti nous désigne un profil pour l’emploi. » A déclaré notre source à la présidence.

C’est ainsi que le courrier en question est arrivé entre les mains de Samba Sy. Mais, au lieu de convoquer le Secrétariat général et discuter de cette lettre afin de désigner de manière collégiale du bon profil, Samba Sy a répondu, tout seul, au courrier; en y apposant simplement son nom. Et cela, alors que le poste était déjà occupé par son camarade, Mansour Sy. Conséquence de la réception de la réponse de Samba Sy, le poste de ministre du travail lui a été attribué au détriment du président du mouvement politique de Khaar Yallah, siège du PIT.

Ce coup d’Etat, exécuté froidement, a du mal à passer au sein des militants. Depuis l’annonce du remplacement de Mansour Sy par Samba Sy, de nombreuses voix se sont élevées dans les rangs des communistes. Si certains envisagent tout simplement l’exclusion du Secrétaire général du PIT pour trahison, d’autres, qui voient la main du président Macky Sall derrière cette félonie, pour faire disparaître le PIT, envisagent simplement de quitter la mouvance présidentielle. Pour ces derniers, « Samba Sy a profité d’un voyage effectué, récemment, avec le Président, Macky Sall, pour faire connaissance avec lui et préparer ce coup d’Etat dont l’objectif est d’éliminer le PIT de l’échiquier politique« .

« C’est incompréhensible que le Secrétaire général, qui doit faire vivre le parti, soit encarté dans un gouvernement. Notre idéal, c’est de combattre les injustices et être près des classes ouvrières. Alors, si le gouvernement prenait des mesures impopulaires, aujourd’hui, le rôle du PIT est de les dénoncer. Et c’est le Secrétaire général qui doit mener ce combat. Si notre Secrétaire général est dans le gouvernement et se voit opposer la solidarité gouvernementale, qui va porter et organiser la vie du parti? Qui va parler au nom du PIT? » S’est demandé un militant des premières heures.

Bien que handicapante, l’entrée d’un Secrétaire général du PIT dans un gouvernement n’est pas inédite au Sénégal. En 1991, déjà, c’est Ahmath Dansokho qui, le premier, a tué ce tabou; en acceptant le portefeuille de ministre de l’habitat que lui avait proposé Abdou Diouf. Mais, contrairement à Samba Sy, « Ahmath Dansokho avait posé la question sur la table. Et c’est le Secrétariat qui lui a donné l’ordre d’y aller. » Et, là aussi, le PIT y a laissé des plumes, pardon des arguments de campagne pour, plus tard, faire face au régime d’Abdou Diouf.

