XALIMANEWS- Ils sont les grands absents de la nouvelle équipe gouvernementale. Si la chute libre de Mankeur Ndiaye était quelque peu préssentie, pour Eva Marie Coll Seck, le départ du gouvernement est plus ou moins surprenant. Malgré les couacs dans le secteur ces derniers temps, notamment avec la controverse autour des machines de radiothérapie, Eva Marie Coll Seck était vue comme le sujet légitime à ce poste en tant spécialiste de la santé. D’autant plus qu’elle a été remplacée par un économiste. Mansour Sy du Travail et Viviane Bampassy de la Fonction publique sont sortis. Sans doute remplacés par d’autres pions, emportés par des dispositions et convenances politiques.