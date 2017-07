XALIMANEWS- Les prix du Concours général 2017 ont été remis, ce jeudi, devant la pléthore d’autorités, venus récompenser les lauréats au centre Diamniadio. Différents prix et accessits, confortant l’excellence, sont remis aux 137 lauréats par le président de la République, Macky Sall, et les autorités en charge de l’éducation. Le classement des établissements, le cumul fait de l’enseignement général et technique, montre que le lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye est aujourd’hui encore au sommet de la pyramide concernant ce concours, organisé chaque année.

L’établissement, situé à Guédiawaye, a obtenu 21 distinctions et 53,25 points. Il avait présenté un effectif de 188 candidats. Le Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint Louis arrive juste après. Classé 2e, il a glané 17 distinctions et 47,25 points pour 199 candidats présentés. La Maison d’éducation Mariama Ba arrive en 3e place avec 11 distinctions obtenues et 23 points engrangés. Elle avait présenté 119 candidates. Le Lycée privé technique Amadou Sow Ndiaye de Saint Louis est classé 4e. Il constitue la grande surprise, avec une première présence au Concours général. Cet établissement de la région nord avait présenté 104 candidats et a obtenu 7 distinctions, 14,5 points. L’Institution Immaculée Conception de Dakar ferme la marche dans cette catégorie. Elle a obtenu une (01) distinction avec 22 candidats présentés.

Il faut relever que l’Institution Immaculée Conception est la tête d’affiche de l’enseignement technique. Elle a obtenu 12 points, a raflé 3 distinctions avec 6 candidats présentés. La 2e place est revenue au Lycée Limamou Laye qui a obtenu 3 prix et 8 points avec 29 candidats présentés. Le Lycée technique industriel Maurice Delafosse de Dakar arrive en 3e place, dans ce classement avec 2 distinctions. La quatrième place est revenue au Lycée privé technique Amadou Sow Ndiaye de Saint Louis. Cet établissement a obtenu 2 distinctions, 4,25 points. Il avait présenté 18 candidats dans la catégorie enseignement technique de ce concours général.