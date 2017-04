Tweet on Twitter

Le Garde des Sceaux et ministre de la Justice n’a pas du tout aimé le mail que le conseiller à la Cour d’appel de Thiès Souleymane Teliko a envoyé à ses collègues. Et pour montrer son désaccord Sidiki Kaba l’a attrait devant le Conseil de discipline. Le Garde des Sceaux et ministre de la Justice dénonce à travers cet acte, une violation des obligations déontologiques.

Selon le journal Observateur qui a parcouru le mail, le magistrat Souleymane Teliko a fait part dans le mail envoyé à ses collègues des mesures d’affectations de certains de leurs collègues. «En ma qualité de membre du Conseil supérieure de la magistrature, je tiens à vous informer des mesures d’affection suivantes intervenues par consultation à domicile de certains magistrats qui ont été affectés en citant des noms de juges », lit-on dans le mail qui a valu à Teliko sa convocation devant le conseil de discipline.

Toujours d’après la même source, «dans le mail envoyé à ses collègues pour dénoncer l’attitude désinvolte de la tutelle, le magistrat demande à ses camarades de faire suivre. Tout en précisant, pour que nul en ignore qu’ (il) tient à préciser qu’ (il) n’a pas manqué de souligner dans (ses) observations que le recours à la consultation à domicile ne (lui) parait pas justifiable».

Selon le magistrat, « cette procédure ne peut être utilisée qu’ne cas d’urgence. Or dans le projet, qui nous a été soumis, il n’a pas été fait mention d’aucun élément de nature à caractériser cette urgence. Je suis au regret de constater qu’en dépit de toutes les protestations la carrière des magistrats continue à être gérée avec beaucoup de désinvolture», note le juge.

Et pour finir le juge Teliko invite ses collègues poursuivre le combat. «Apparemment il faudra de simples rejets motivés des membres élus pour remédier à cette situation. A mon avis, la situation est préoccupante pour justifier la tenue d’une assemblée générale de l’Union des magistrats du Sénégal afin que des pistes de solutions puissent être envisagées», conclut-t-il.

dakarmatin.com