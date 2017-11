XALIMANEWS : L’Ecole supérieure polytechnique (ESP) et l’Ecole politique de Thiès (EPT) vont bénéficier de logiciels de pointe. C’est ce qu’a déclaré le Directeur de la Senelec qui a livré ce matin aux deux entités, des licences Cyme.

«Renforcer le partenariat déjà assez fécond qu’il y a entre Senelec et ces deux institutions, permet à ces écoles de nous envoyer des élèves en stage au cours de leur scolarité, mais surtout permet à la société de les recruter à la fin de leur cursus. Mais il faut renforcer ce partenariat en participant en amont dans les formations, dans les curricula en mettant du contenu conforme aux attentes de l’entreprise qui est censée les accueillir », a indiqué ce matin, le Directeur de la Senelec lors de la cérémonie de remise du logiciel Cyme aux deux entités.

Et pour ce faire, Mouhamadou Makhtar Cissé a expliqué que des actes comme celui qu’il a posé ce mardi sont nécessaires d’autant plus que les ingénieurs issus de ces institutions pourraient être recrutés.

Expliquant cette initiative M. Cissé fait savoir qu’elle entre en droite ligne avec le vœu du chef de l’Etat Macky Sall, qui a fait de l’emploi des jeunes, une priorité. Ce qui explique son désir de participer activement à la bonne formation de ces jeunes en mettant à leur disposition, le top des logiciels afin qu’ils se familiarisent avec les réalités sur terrain.

Le directeur de l’ESP est sur la même longueur d’onde. Saluant le geste de la Senelec, Pr Papa Alioune Ndiaye a indiqué que «l’interaction qui existe entre l’université et les entreprises permet de construire des savoirs communs».

Les logiciels Cyme offerts par la Senelec à ces instituts permettent entre autres la simulation et l’analyse de réseaux électriques. Ils comportent des outils parmi les plus évolués pour l’analyse de réseaux de transport et de distribution d’énergie et d’installations industrielles.

Presse afrique