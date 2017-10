Annoncées en grande pompe à l’occasion du dernier Comité directeur que Wade himself avait présidé, les tournées politiques du Parti démocratique sénégalais, pour la remobilisation des troupes et autres changements annoncés par le « pape du Sopi », démarreront ce mois d’octobre.

Pour être plus précis, Les Echos informe qu’elles sont prévues dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre, après l’ouverture des classes et la fin de la saison des pluies dans certaines zones.

Mais, il est important de préciser que, cette fois, l’ancien président ne fera pas toutes les étapes. Vu son âge, il pourrait assister ses lieutenants dans certains endroits qui seront bien choisis.

setal.net