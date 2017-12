Me El hadji Diouf : « Le procureur n’a pas fait son travail.. »

XALIMANEWS : « Ce renvoi est une première victoire pour nous. Le procès a été renvoyé d’office car le procureur n’a pas bien fait son travail. Il n’a pas respecté toutes les formalités en application de l’article 174 du code des procédures pénales… »

Me Khassimou Touré : « On est pas surpris… »

« On savait que cela allait se passer comme ça. Un dossier de cette grandeur doit remplir toutes ses conditions. Nous sommes dans un état de droit mais dans ce dossier les droits de la défense et de l’homme ont été bafoués. On était prêt pour plaider parce que on maitrise cette affaire, mais pour que cela se fasse il que faut les conditions soient remplis…»