Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine et porte-parole du Parti Socialiste, était l’invité de Pape Ngagne Ndiaye dans votre émission hebdomadaire Faram Facce de cette semaine. Le maire socialiste est revenu sur l’actualité politique sénégalaise, et plus particulièrement sur l’affaire Khalifa Sall, l’édile de Dakar, placé sous mandat depuis plus de 2 mois dans le dossier dit de la caisse d’avance de la mairie. Regardez