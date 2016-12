Je suis vraiment désolé mais tu es entrain de défendre l’indéfendable. Primo, les voies d’ascension de Macky Sall à la présidence n’est pas quelque chose qui intéresse, en priorité les sénégalais. La bravoure et les stratagèmes dont il a fait usage pour être élu ne peuvent en aucun cas être assimilé à un patriotisme ou à quoi que ce soit. Il voulait le pouvoir, il fallait qu’il y mette les moyens, ce n’est pas mal plus simple que ça. Dans n’importe quel autre pays du monde, un homme politique ayant les mêmes objectifs aurait consenti les mêmes efforts, si ce n’est plus.

Maintenant parlons de son bilan, si tu veux l’auréole de gloire c’est sur point-là qu’il faut essayer de le défendre. Tu nous parles d‘infrastructures réalisées et d’autres qui sont en cours, la plupart des projets dont tu fais mention s’inscrivent dans la logique de la continuité de l’État, ce sont des projets que Wade avait initiés, ou tout au moins avait prévus. L’autoroute Ila Touba c’est une autoroute construite sur la base d’une dette qui sera payée sur les dos des sénégalais durant au moins deux générations. Macky, en allant faire allégeance aux néocolonialistes français, nous as remis dans l’asservissement et l’impérialisme absolus. Actuellement, il y a plus de 250 entreprises françaises qui opèrent au Sénégal et qui couvrent tous les secteurs de notre économie (le foncier, l’immobilier, les télécommunications, le transport pour n’en citer que cela). Pour toutes ces sociétés, les dividendes sont rapatriés à la France métropolitaine. Macky n’a jamais vécu en occident pour pouvoir comprendre leurs stratagèmes, il est complètement soumis à eux et obéit à leurs ordres. Est-ce que ce sont les français qui l’ont élu ? Je dis non. Il a été élu par le peuple sénégalais sur la base de promesses qu’il avait tenues. Or toutes ces promesses il a su trouvé des subterfuges pour progressivement les remettre aux calendes grecques ou tout simplement les annihiler. Parmi ces promesses nous pouvons en citer de manière non exhaustive, la durée du mandat présidentiel, l’envergure de l’attelage gouvernemental, la réduction du nombre d’institutions budgétivores (Sénat, Conseil économique et social, en plus du nouveau haut conseil des collectivités locales. Sur le plan de la gouvernance vertueuse, il a consacré plus de quatre années de son magistère a pollué l’atmosphère politico-médiatique sénégalaise avec sa traque des biens mal acquis, pour en finir avec la grâce accordé au détenu principal dans cette affaire, tandis que d’autres ténors qui étaient dans le rétroviseur ont simplement trouvé refuge sous le parapluie républicaine. Un Karim Wade dont d’ailleurs les clauses soutenant sa libération restent toujours un secret de polichinelle. Comment peux-tu vouloir défendre le bilan de Macky tout en voulant s’appuyer sur des distinctions et autres titres obtenus en France en rétribution aux services (signature des APE, attribution de marchés) qu’il leur a rendu. En plus, que la France accorde une visite d’État à Macky Sall, qu’est-ce que cela nous rapporte, en dehors des titres et honneurs individuels qui lui sont collés, aucun autre pays ne l’a obtenu depuis combien d’années, et après ? À quoi ça sert d’être invité par la France ? Le siège au Conseil de Sécurité, oui en dehors des 5 membres permanents, les 10 sièges non permanents sont octroyés pour une durée de deux ans à des pays membres. Oui, il y a des critères, mais le Sénégal n’en est pas le premier pays africain à l’occuper, l’Algérie, le Ghana et l’Ethiopie (six fois chacun), l’Afrique du Sud (quatre fois), le Bénin (quatre fois), Le Burkina Faso(Quatre fois), le Cameroun (Quatre fois) c’est pareil pour le Congo, la Côte-D’ivoire. Il ne faut pas nous intoxiquer avec ce siège-là. Les relations entre la France et ses colonies, ne sont pas équitables, la France suce le sang de ses sujets africains pour tenter de survivre. Le dernier exemple concret est l’octroi d’un marché de son TER a ALSTOM (une compagnie de France qui était presque à genou). C’est ça la réalité, sur les 25 pays désignés comme étant les plus pauvres du monde la moitié est issue de pays d’Afrique francophone. Comment peut-on justifier cela, c’est la zizanie, les crises politiques, les conflits arranges, sinon s’il s’agit de pays politiquement stable comme le nôtre, c’est l’exploitation économique. Comment Macky peut-il prétendre défendre le Franc CFA, une monnaie (ce n’est même pas une devise en tant que telle) dont les africains versent plus de la moitié de leur réserves de change au trésor français pour garantir sa convertibilité à un taux fixe avec l’euro, ce qui mine toutes nos possibilités d’échanges commerciaux. Avec l’autre marionnette Ouattara, ils sont les deux à continuer à défendre cette relique coloniale au nom de l‘intérêt de la France. Toi Zac tout le monde sais pourquoi tu fais profil bas, en voulant défendre contre vent et marais ce bilan dont tu sais qu’il est très peu reluisant. Macky, il a complétement raté la piste. Là où les sénégalais l’attendaient, c’était la fortification de l’État de droit, la bonne gouvernance, la définition d’une vision stratégique qui allait permettre à son futur successeur d’hériter d’un pays où tous les jalons, en termes d’orientations stratégiques, de programmes de développement, d’éducation des masses, de formation, de transparence et d’efficience dans la gestion publique et des derniers seraient déjà posés. Dans tous ces domaines, ses réalisations sont plus que minces, les scandales sont toujours présents, même, si on essaie de les étouffer. Le pétrole, pourquoi mettre en place en dernier lieu un organe de contrôle, seulement après que sa gestion soit décriée. Le tissu social sénégalais est de plus en plus délabré et les mœurs sont complètement en dépravation, alors que la majorité des sénégalais crèvent sous le poids de la faim, de l’absence de moyens de se faire soigner, et de la dégradation des conditions de leurs environnements. Comment peut-on à travers ce décor parler d’émergence ? C’est complètement ridicule. En plus tu défends un bilan en commençant par nous vanter les attributs de l’homme Macky, cela ne nous intéresse pas, encore moins ne l’est le rappel de ses voies d’ascension. Ça n’a aucun sens, d’autant plus que son élection a été aussi le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs politico-sociaux. Toi-même Zac tu as raté la mission dont tu étais investi ici au Canada, nonobstant toutes les prémisses ayant prévalu à ta nomination, ta mission ici était de promouvoir les échanges commerciaux entre le Canada et le Sénégal et non de s’adonner à des activités politiques.

DJIBRIL FAYE

CANADA