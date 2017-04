Qu’ils arrêtent de dire que macky sall est issue d’une famille modeste, ce n’est nullement un frein pour réussir, bien au contraire cela devrait être un mérite. Si tel est le cas, aujourd’hui Moussa Sy et Barthelemy Dias ne seraient pas ce qu’ils sont devenus.

Moussa Sy ; Macky sall a acquis sa première maison bien avant 2004, en cette année c’est toi même qui était entrain de construire la maison de ton père à l’unité 11 grâce à la caisse d’avance de la ville de Dakar dirigée à l’époque par le Maire Pape Diop, une maison où tu ne résidait pas par manque de place car n’ayant que deux chambres. Tu passais les nuits jusqu’en 2001 chez la famille Fall qui habitait en face de chez toi.

Quant à Barthélémy Dias son grand père était un migrant d’origine capverdienne qui logeais dans un quartier du centre ville nommé « yakk-dieuf » il exerçait le métier de « boudioumane » ( c’est-à-dire un recycleur d’ordures ). Les vieux de Plateau, Rebeuss , et de la Medina ne me démentiront pas.

S’il s’agit de pauvreté vos parents étaient plus pauvres que quiconque, de grâce arrêtez vos calomnies.

S’agissant du patrimoine du président Macky Sall vos accusations ne sont que de simples allégations, comment 2 maisons au Sénégal, un appartement en Amérique, un verger peuvent coûter 8 milliards ; ou avez-vous pris ce chiffre ???

Khalifa sall avec un patrimoine de 9 maisons à Dakar, 2 en France, 2 vergers, 1 terrain d’une valeur de 3 milliards aux maristes …..etc. Dites nous dans ce cas la valeur estimative du patrimoine de khalifa sall, qui doit être minimum 3 fois 8 milliards pour ne pas dire 24 milliards.

Messieurs les Maires arrêtez vos contre vérités, pour gagner des élections on a pas besoin de manipuler l’opinion. Prenons l’exemple du Président Macky Sall qui disait que la politique peut bien s’accommoder avec l’éthique et la morale.

Honorable député Alioune Badara Diouf

Responsable politique de l’APR des parcelles assainies