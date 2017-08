Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Après l’arrestation de la chanteuse Amy Collé Dieng, pour avoir proféré des propos injurieux à l’endroit du chef de l’Etat, Macky Sall, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité, une entité de la Dic, ne compte pas s’arrêter là.

Les enquêteurs sont maintenant aux trousses de la fille Penda BA, qui a posté une vidéo dans laquelle, elle s’en est violemment pris aux “wolofs”.

A cet effet, révèle une source, Interpol a été ainsi saisie pour traquer les sénégalais établis à l’étranger et qui postent sur les réseaux sociaux des messages injurieux et haineux comme celui d’Assane Diouf établis aux Etats-Unis et d’un autre qui a comme profil «Le Sénégalais».