C’est en allant s’inscrire pour les cartes d’identité biométriques que Me Abdoulaye Wade a annoncé son prochain retour au Sénégal. Le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) veut s’impliquer personnellement sur la question liée aux élections législatives du 30 juillet 2017. Dans la même logique, son parti a également annoncé le retour à Dakar de Karim Wade dans les prochaines semaines. A ce propos, des sources d’actunet affirment que sur conseil de quelques-uns de ses proches, le pape du Sopi pense à une formule assez particulière qui est d’aller rejoindre son fils à Doha (Qatar) pour rentrer avec lui au bercail.

Par Abdoulaye Mbow (actunet.sn)

Depuis qu’il est rentré à Versailles (Paris), Me Abdoulaye Wade attendait le bon moment pour occuper à nouveau l’actualité politique. Ce qui a été récemment fait en annonçant son prochain retour au Sénégal. En effet, alors qu’il était parti s’inscrire pour les cartes d’identité biométriques, il a laissé entendre que ‘’rien ne l’empêchait d’être tête de liste de l’opposition’’. Mieux, peu avant cette date, il avait aussi déclaré qu’il allait s’impliquer personnellement sur la question liée aux élections législatives. Ceci, pour permettre à son camp et ses alliés de se donner les moyens de détenir la majorité à l’Assemblée nationale. Et, par la même occasion, imposer une cohabitation au Président Macky Sall et à son régime.

Sur cette question, les choses semblent être claires pour Me Wade qui a pris langue avec des ténors de l’opposition à savoir Idrissa Seck de Rewmi, Pape Diop de la Convergence démocratique Bokk Gis-Gis, Malick Gakou du Grand parti ou encore Mamadou Diop Decroix d’Aj-Pads. Manœuvrant depuis Versailles où il se trouve, il ne rate plus une seule occasion pour marcher vers la direction de la victoire. Au même moment, l’épisode concernant son fils est remis sur la table. Et pour cause, exilé depuis sa grâce présidentielle, Karim Wade prépare activement son retour.

Ce qui a récemment poussé Babacar Gaye, porte-parole de l’ancien parti au pouvoir à révéler que leur candidat à la présidentielle de 2019 sera au Sénégal dans les trois mois avant les élections législatives. Mais, compte tenu du ‘’deal’’ entre le Sénégal et le Qatar, tout le monde ignore l’avenir véritable du fils du pape du Sopi. Conscients des enjeux, quelques proches de Me Wade lui ont fait un conseil assez spécial. Selon des sources d’actunet, il est ‘’demandé’’ à Me Wade de se rendre à Doha, prendre son fils, le mettre dans un avion et rentrer avec lui le même jour au bercail.

«C’est une éventualité. Karim Wade est un Sénégalais qui a tous les droits d’aller et de venir. Il a la nationalité sénégalaise, son père est Sénégalais, donc, il peut rentrer au pays quand il veut. Ce que nous voulons, c’est de voir le père et le fils rentrer le même jour à Dakar», confie à actunet, une source très proche du cercle ‘’wadien’’. Même si cette éventualité n’est pas trop certaine, l’objectif est «de donner les moyens à Me Wade et à son fils de jauger leur côte de popularité. Les deux ensembles, tout le monde aura une idée claire de leur valeur et de leur poids politique. Qu’on nous laisse faire et on verra bien les résultats escomptés», défend notre interlocuteur établit à Paris (France).

Toutefois, compte de certains enjeux politiques sans oublier le rôle du Qatar dans la libération de Karim Wade, cette possibilité peut bien être cassée dans l’œuf par le pouvoir. Dans tous les cas, les jours nous édifieront, même s’il est également certain que le pape du Sopi présidera dans les prochaines semaines une grande rencontre que prépare l’opposition regroupée autour de Manko Wattù Senegaal.

Abdoulaye Mbow (actunet.sn)