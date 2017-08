XALIMANEWS-Assane Diouf est enfin à Dakar ! L’homme le plus populaire de l’espace médiatique sénégalais de ces dernières semaines, serait entre les mains de la Division des investigations criminelles (DIC) pour troubles à l’ordre public, incitation à la violence et injures envers des institutions d’après les dernières informations obtenues par la rédaction de XALIMA. Le “controversé youtubeur” aurait été finalement cueilli par les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) et n’aura donc pas eu le temps de serrer la main à ses amis, souteneurs et aussi aux nombreux sénégalais qui l’attendaient pour être fixés sur cet épisode qui ne semble pas prendre fin. Pour cause, le dossier Assane serait plus sérieux qu’il ne le paraît.

Tout porte à croire, selon des sources de Xalima, que le mis en cause a été utilisé dans une opération de “réglement de comptes” qu’il ne maîtrise pas lui-même et qui a fini par lui coûter cher. Des antennes connectées aux USA rapportent qu’Assane Diouf avait certes des soucis avec l’immigration, depuis fort longtemps, mais avait encore la possibilité d’arranger les choses, de façon légale et sans ambages. Ce, en faisant appel à la suite de la première décision des services de l’immigration lui signifiant juste qu’il était en séjour illégal sur le sol américain. “Cela ne voulait pas dire qu’il devait être systématiquement rapatrié, il avait encore tout à fait le droit d’utiliser d’autres recours et de rester sur le sol américain en attendant le verdict qui n’aurait pas été forcément pour sa déportation”, renseigne la source.

Pour dire que le dossier d’Assane Diouf a été véritablement mis sur orbite que lorsqu’il a commencé à faire des live sur internet pour s’attaquer aux autorités sénégalaises et à certaines personnes de l’espace médiatique sénégalais. Parce qu’il serait le mandataire de personnes cachées qui l’ont utilisé à d’autres fins. “On l’avait averti. Ce sont des gens qui, voulant gérer une certaine image politique en mal de popularité, se rabat sur sa personne, profitant de sa verve et de sa naiveté. Ces personnes ont fait semblant de l’aider mais n’ont rien fait”, rapporte le compatriote établi aux USA et proche du dossier.

Selon elle, c’est le moment choisi par les auteurs de cet acte “injuste” pour entrer en scène. “Car au moment où le FBI s’y est mis pour l’interpeller, ils ont senti que la tête d’Assane était mis en jeu et là, ils pouvaient faire du bruit sans rien faire en réalité”, indique t-il. Révélant, ainsi, que l’insulteur célébré sur Youtube a surtout été victime d’une non d’assistance. Assane Diouf aurait eu un avocat à la dernière minute, au moment où les choses se sont certainement corsées. Du moins, c’est Makhtar le Kagoulard qui aurait intervenu pour lui payer un avocat à 5000 dollars pendant qu’il pouvait encore l’avoir.

“Aujourd’hui, ils peuvent jubiler faisant croire à tous qu’ils ont géré le dossier Assane alors qu’ils n’ont fait que s’en servir”, regrette t-il ce témoin et soutien. A l’en croire, Assane Diouf n’a bénéficié que du soutien de quelques rares compatriotes dont Mamadou Dramé et un certain Cheikh Sadibou, entre autres personnes de l’ombre oeuvrant pour la communauté sénégalaise aux Etats-Unis. “C’est par la suite que je l’ai trouvé en prison pour le mettre en garde contre certaines manipulations, qu’il devait arrêter d’être impliqué à leur show mais apparemment, il n’a pas suivi mon conseil et c’était d’ailleurs trop tard”, a t-il regretté.