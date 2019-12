Dakar fait partie des villes les plus chères de la planète. La capitale sénégalaise est placée 14e au classement africain et 72e mondial devant Paris, Londres et Atlanta en 2019. C’est le résultat de l’enquête du cabinet de consultant américain Mercer en juin dernier.

Dakar a reculé de 10 places par rapport à l’année dernière où elle était logée au 60e rang mondial. La ville la plus chère du top 10 africain est Ndjamena, la capitale du Tchad, occupant la 11ème place au plan mondial.

Le classement effectué par le cabinet Mercer tient compte de plusieurs critères, notamment le coût du logement, du transport, de l’alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et de l’investissement dans les villes étudiées.