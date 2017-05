C’est sans doute une des plus courtes réunions du Secrétariat national de l’APR. La rencontre qui a dure? moins d’une heure n’a enregistre? que l’intervention de Macky Sall qui a dit ses quatre vérités avant que la séance ne soit levée.

Selon les informations de Libération, le patron des « aperistes » a fusille? les gens qui, dans son parti, s’en prennent à Moustapha Niasse et à Ousmane Tanor Dieng. « Ces attaques sont lâches et ignobles. J’ai gagne? le Pouvoir avec eux et je vais gouverner avec eux. Ces attaques sont injustifiées et infondées », a lance? Macky Sall qui a aussi pris une décision majeure.

En effet, il a informe? que les ministres en service dans le Gouvernement ne seront pas, «sauf exception» sur une liste lors des Législatives.

« Ils doivent donner la chance a? d’autres personnes. Sauf exception, les ministres ne dirigeront pas de liste », a décrété le Président qui a aussi aborde? le « cas » des responsables APR de Dakar. Macky Sall a dénonce l’insolence dont font preuve certains d’entre eux, non sans asséner : « Je sais que toutes les sorties de jeunes, toutes les attaques sont commandite?es », a-t-il dit.

A la fin du discours présidentiel, l’ambiance e?tait tellement tendue qu’il a fallu que Farba Ngom demande aux responsables d’applaudir pour qu’ils daignent le faire.

dakaractu.com