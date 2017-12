Tweet on Twitter

L’ex envoyé spécial de la Rfm aux Etats Unis, Baba Aïdara, a fait de graves révélations sur les personnes qui ont pu bénéficier de la caisse d’avance de la mairie de Dakar sous le magistère de Khalifa Ababacar Sall. Et parmi ceux l’épouse du Président de la république.

Interpelé, par nos confrères de sunubuzz, le journaliste résidant aux Etats Unis, donne une panoplie de noms de personnes qui ont profité remarquablement de la caisse d’avance gérée par le maire Khalifa Sall.

Précisant de prime abord que c’est Ousmane Tanor Dieng, qui est le commanditaire de tout ce qui arrive au maire de Dakar, le journaliste souligne que Marième Faye Sall fait partie de ceux qui ont pu bénéficier de la caisse d’avance.

D’ailleurs, il précise que « la première dame en a bénéficié à deux reprises ».

Dans la perspective de dresser une liste de certaines personnalités ayant tiré profit de ces fonds, Baba Aïdara révéle qu’Abdou Mbow qui passe tout son temps à raller dans la place publique a bénéficié des caisses pour des soins médicaux quand il était hospitalisé à Paris.

A cette liste non exhaustive, s’ajoutent les commissaires centraux de police de la ville de Dakar, le père d’Abdou Mbow, le père du professeur et conseiller du président de la république Penda Mbow etc.

En conclusion, il déclare que la suite logique des choses c’est que Khalifa sera mis en prison parce qu’il ne veut pas s’allier derrière Macky Sall.