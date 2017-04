Y en a marre continue de faire la UNE des quotidiens depuis leur dernier rassemblement. DIRECT INFO informe que le chef de l’Etat a convoqué quelques proches à une réunion dans la soirée de cette manifestation. Et c’est pour se féliciter du dénuement heureux qui a sanctionné cette manifestation et saluer la maturité de la démocratie sénégalaise. Dans SUDQUOTIDIEN c’est la levée de boucliers contre Y en a marre avec de nombreux responsables de l’Apr (Moustapha Cissé Lô, Mor Ngom, Matar Bâ) qui ont profité de sorties publiques au cours du week-end pour fustiger la démarche et tirer à boulets rouges sur le mouvement. Dans ENQUETE, des alliés (Moussa Sarr de la LD, Me Moussa Bocar Thiam du Ps, Samba Sy du Pit et Me Ousmane Sèye) de l’Apr, minimisent la mobilisation et critiquent l’implication de l’opposition dans cette manifestation. La TRIBUNE trouve que toutes ces répliques incendiaires des tenants du pouvoir, est une stratégie qui ressemble à un manque d’arguments devant les problèmes soulevés par la contestation de ces jeunes. Le journal ajoute que cette stratégie de dénigrement peu payante face à la pertinence des principes défendus par Y en a marre, risque de leur être fatale comme ce fut le cas pour le régime libéral. Dans un commentaire du TEMOIN, titré, « il est temps que le Président se réveille enfin ! », on peut lire que « le réveil du peuple est en marche depuis 2000. Et cela le président Macky Sall doit en être conscient à moins qu’il ne soit encore ce « lion » qui dort toujours. Et le réveil risque d’être brutal s’il n’y prend garde… ».

Le QUOTIDIEN rapporte le débat sur la cohabitation entre universitaires. Le Pr de Droit public à l’Ucad, Abdoulaye Dièye soutient qu’ « on n’a pas besoin de prévoir la question, il faut la rendre impossible en organisant les élections en même temps ». Pour son collègue, Ousmane Khouma, « à partir du moment où il y a un découplage des élections, moi, je dis que politiquement, vu le contexte, c’est une virtualité ». Enfin pour le Pr Ismaïla Madior Fall, ministre conseiller juridique du président de la République avec l’harmonisation des mandats du chef de l’Etat et des députés à partir de la fin de celui en cours du président, les élections même si elles ne se tiennent pas le même jour, se tiendront dans la même période. A partir de ce moment, il soutient que la possibilité ou la probabilité de survenance d’une cohabitation devient très faible.

A la UNE du SOLEIL, l’Ambassadeur de France au Sénégal soutient relativement au pétrole et au gaz découverts au Sénégal que « l’enjeu, c’est que la part sénégalaise soit significative ». Christophe Bigot d’expliquer en même temps que la France est de très loin toujours le premier partenaire du Sénégal.

Dans l’OBS, le ministre du Tourisme et des transports aériens, réaffirme le début de l’exploitation de l’AIBD avant la fin de l’année, au plus tard en décembre. Maïmouna Ndoye Seck avance que les clés de l’aéroport seront remises au chef de l’Etat courant mai, plus tard en juin et à charge à lui de les remettre au nouvel exploitant. Pour l’exploitation, il est retenu la création d’une société de droit sénégalais détenue à 66% par les turcs Summa (33%) et Limak (33%) et l’Etat à travers plusieurs entités détiendra les 34%. Dans le SOLEIL, le ministre ajoute que l’aéroport de Ziguinchor sera réhabilité à hauteur de 25 milliards Fcfa et pour celui de Cap-Skirring, les travaux de réfection vont se poursuivre et sa cuve de kérosène d’une capacité de 1000 litres en cours de construction sera livrée en juillet.

WALFQUOTIDIEN revient sur comment en deux jours des milliers de vies ont basculé avec la radiation des policiers en avril 1987. C’est en parcourant le livre d’une des victimes devenu commissaire divisionnaire de police sur concours, Boubacar Sadio. Il ambitionne à travers son ouvrage, (Chronique de cette radiation), de faire mieux appréhender le soubassement de cette tragédie vécue pendant de longues années par des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, victimes de l’incurie du président Diouf et du régime socialiste.

LIBERATION informe que l’ancien maire de Dakar Pape Diop et l’actuel Khalifa Sall sont au cœur d’une dette bancaire de 30 milliards Fcfa de la mairie. Selon le journal, la mairie a contracté cette dette entre 2008 et 2014 pour recaser les marchands ambulants et que l’Ige s’est intéressée à ces prêts qui ont fait l’objet d’une recommandation.

L’AS met à la UNE, « un week-end de flammes » sur un fond noir. C’est pour parler de cette série d’incendies à Saint-Louis (une dame de 60 ans a été calcinée dans sa chambre) au marché HLM (44 cantines calcinées), à Kaolack (des cantines parties en fumée avec des dégâts estimés à 100 millions) et à Saly (un restaurant et un bâtiment voisin visités par le feu).

L’histoire émouvante de Modou Balla Ndiaye est racontée dans le journal. Cartouchard en année de licence 3 en Droit à l’Ucad, il est devenu ferrailleur. Avec son pousse-pousse, Modou fait le tour de la capitale à la recherche de ferraille.

