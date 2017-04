Les conclusions de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA sont à la UNE de plusieurs journaux de ce matin. Mais commençons d’abord cette information mise en exergue par LIBERATION. Le journal informe que deux ressortissants marocains liés à l’Etat islamique ont été arrêtés à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor il y a quelques jours. Ils étaient visés par un avis de recherche international lancé par Interpol. Les sources du journal expliquent que les deux suspects sont arrivés à Dakar en provenance d’Istanbul (Turquie) et ils ont été signalés par le système Sécuriport qui intègre toutes les personnes recherchées.

Retour sur la rencontre de l’UEMOA d’hier à Abidjan pour retenir avec le QUOTIDIEN qui cite un communiqué que « le chef de l’Etat a répondu favorablement à la sollicitation de ses pairs pour l’attribution jusqu’en 2021 de la présidence de la Commission de l’UEMOA au Niger, soit un mandat unique ». A la fin de ce mandat, le Sénégal reprendra définitivement le poste. C’est donc Abdallah Boureïma, ancien ministre de l’Economie et des finances nigérien qui va remplacer Cheikh Hadjibou Soumaré. SUDQUOTIDIEN qui relève la fin d’un long feuilleton, ajoute que Macky Sall aura finalement en poche la vice-gouvernance de la BCEAO comme lot de consolation. Le SOLEIL informe d’ailleurs que notre compatriote Mamadou Ndiaye, un ancien cadre de la BCEAO a été élu à la présidence du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers de l’UEMOA. Résultats des courses, SUDQUOTIDIEN dit que « Macky perd et gagne », le TEMOIN avance la même chose, « Macky perd et gagne à Abidjan » en revenant aussi sur le chef de l’Etat qui se réjouit du consensus obtenu.

L’OBS parle du ballet des leaders de l’opposition à Rebeuss pour rendre visite à Khalifa Sall. Idrissa Seck, Oumar Sarr, Abdoul Mbaye, Cheikh Bamba Dièye ont rendu visite hier au maire de Dakar. Le journal retient qu’on peut penser que cette opposition veut faire de Khalifa Sall, le patron de l’opposition à Dakar pour mettre la main sur la capitale et contrer les manœuvres du pouvoir décidé à récupérer Dakar. Hier au sortir de sa visite, l’AS informe qu’Idrissa Seck a engagé son parti à mettre un terme aux dérives du pouvoir qui passe par une victoire aux prochaines élections législatives. Dans LES ECHOS, l’ancien Premier ministre confirme son entretien téléphonique avec Me Wade. Sans revenir sur les détails du contenu de l’échange, Seck soutient juste que c’était une conversation empreinte d’émotion. VOX POPULI rapporte qu’Idrissa Seck a été tout de même malmené quand il a commencé à répondre aux questions des journalistes par un garde pénitentiaire qui a voulu le reconduire à Rebeuss. « Quitter ou je vous embarque » a-t-il lancé à l’ancien PM et aux journalistes le garde pénitentiaire balance, « allez faire votre foutaise ailleurs », en bousculant les reporters.

Pour les prochaines législatives, WALFQUOTIDIEN informe que le mouvement Y en a marre n’entend pas rester spectateur aux prochaines législatives. Le mouvement qui va s’allier avec des syndicalistes comme Mamadou Lamine Dianté et d’autres membres de la société civile veut siéger à l’Assemblée à travers une entité dite Ifanan. Les membres de Y en a marre veulent siéger à l’Assemblée pour disent-ils incarner un nouveau type de député en tant que citoyen modèle et engagé, une icône exemplaire dans ses attitudes et ses comportements.

La TRIBUNE informe que la radiographie de l’hôpital de Fann est en panne. La personne qui a saisi le journal avait déjà déboursé de l’argent depuis vendredi pour une séance hier. Elle a dénoncé les dépenses de prestige au moment où les hôpitaux manquent de tout. La source de la TRIBUNE invite les autorités à faire dans l’anticipation en achetant une autre machine avant que cette machine ne rende l’âme comme celle de la radiothérapie de l’hôpital Le Dantec. Dans cette actualité, l’OBS informe que la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame a obtenu de son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma du Maroc une machine de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.

WALFQUOTIDIEN renseigne que le chef de l’Etat a encore été floué. Selon le journal, il a inauguré depuis deux ans le port de Foundiougne-Ndakhonga mais l’ouvrage n’a pas toujours démarré ses activités. Le port risque même de se détériorer avant son exploitation et pendant ce temps, ajoute le journal, le remboursement de l’argent de sa construction n’attend pas.

Terminons avec ENQUETE qui informe que depuis le dimanche 9 avril, le Ranch de Dolly est devenu la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers qui avaient réussi dans un premier temps à maîtriser le feu hier, ont constaté à leur grande surprise en retournant sur les lieux que les flammes avaient repris du service. Pour le moment, 60 ha de tapis herbacé ont été ravagés.

