Samba Thioub, le désormais ex secrétaire permanent de Rewmi d’Idrissa Seck était l’invité de la matinale de la Radio Futur Media(RFM) .Face à Babacar Fall et Elhadji Diogou Diéne les deux animateurs de « RFM matin »,Samba Thioub est revenu sur son séjour carceral.

Samba Thioub n’a pas manqué de fustiger le manque de soutien d’Idrissa Seck et de Dethie Fall à son égard lors de cette épreuve. Extraits « Quand j’ai eu mes démêlés judiciaires, je n’ai pas senti un grand soutien des responsables du parti Rewmi, hormis Thierno Bocoum qui m’a assisté du début à la fin de l’affaire,ça aussi il faut que je le dise pour l’histoire .Idrissa Seck par exemple n’est jamais venu me rendre visite pendant les sept(7) mois que j’ai passé à Reubeuss,il n’a appelé ni mon épouse,ni mes enfants, ni aucun membre de ma famille pour les réconforter.

Dethie Fall est venu me voir après que j’ai épuisé trois (3) mois de détention, et même ça, il a fallu que des gens insistent auprès de lui pour qu’il daigne venir me voir.

C’est pourquoi à ma sortie de prison, les membres de ma famille, étaient stupéfaits de me voir encore m’accrocher au parti Rewmi ».

setal.ne