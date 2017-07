Rilke Ndongong, expert financier à la Qatar Investissement Autority récemment arrêté à l’aéroport de Dakar, a été inculpé et placé sous mandant de dépôt par le doyen des juges qui a retenu contre lui huit délits. Il a affirmé n’avoir aucun lien avec Karim Wade.

Libération informe que Rilke Ndongong a été inculpé et placé sous mandant de dépôt par le doyen des juges Samaba Fall. Le magistrat instructeur a, selon le journal, retenu huit délits contre lui à savoir l’association de malfaiteurs, l’escroquerie, la tentative d’escroquerie, le faut et l’usage de faut en écritures privé et sur documents administratifs, usurpation d’identité et blanchiment de capitaux.

Des sources du journal renseignent que lors de sa mise en examen, il a déclaré: « Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Je n’ai aucun lien avec Karim Wade. Entre outre tous les éléments retenus contre moi, ont été donné par moi même. je ne suis pas un politicien et tout le monde me connait au Radisson Blu comme étant un expert financier » a déclaré celui qui était présenté par Le Quotidien comme un émissaire de karim Wade.

avec Senenews